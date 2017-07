Ini yang Bikin Joe Taslim Iri dengan Artis Korea...

SHARES

Aktor Joe Taslim sedang bersemangat mempromosikan film anyar yang dibintanginya. Saat ini, pemeran Manas di Star Trek Beyond itu memang tengah menjalani syuting film berjudul Swodsman di Korea Selatan.

Melalui akun Instagramnya, Joe sering mengunggah suasana syuting di Negeri Gingseng itu. maklum, dalam film tersebut, dia akan beradu akting dengan sejumlah bintang Korea Selatan, seperti Min Hyuk BTOB dan Jang Hyuk.

Seperti yang diperlihatkan mantan atlet judo nasional itu dalam Instastory miliknya. Pada video berdurasi kurang dari 20 detik, dia memperlihatkan restoran berjalan. Dia juga mengungkapkan keinginannnya untuk memiliki fan club seperti para aktor Korea.

Tampaknya dia sadar betapa besar peran para penggemar artis di Korea. Hal itu yang juga membuatnya iri. “I Need to have my ownd fans club (aku harus memiliki fan club sendiri),” tulis Joe Taslim dengan latar foto Jang Hyuk.

Tak hanya video, Joe juga mengunggah foto food truck yang menyediakan waffle dan kopi untuk para pemain Swordsman. “Food trucks Coffee and Waffle to cast and crew "SwordsMan" from @hutazone Team.. Terima kasih," tulis pemain film The Raid itu.

Sepert diketahui, akun @hutazone yang disebut dalam keterangan foto itu merupakan milik Min Hyuk BTOB yang belum lama ini foto bersama dengannya. Melihat unggahan itu, pengikut Joe dan Min Hyuk langsung ikut berkomentar.

“Kak joe ???? gak sabar nunggu filmnya riliss, semoga nanti bisa main film Korea ada yang ngirim foodtruck buat kak joee ???? semangatt @joe_taslim,” kata adinda_ss. “Tunggu aja bang, nanti di Korea ada yang bikinin fan club buat bang Joe ???? Kita yang dimari ngikut aja,” celetuk noobiedl.

“Dari masternim fansite bukan? Besok buat fansitenya om Joe. Siap-siap sama kamera segede gaban yaa ????????,” balas hipperdipper94. “Abang joe, kita gak bisa ngirim food truck, tapi semangat sama doa selalu buatt abangg... ???????????????????????????????????????????????????????? @joe_taslim, INDONESIA45 ???????????? THANK YOU YA BAng Joe,” sambung btob_silver_siwi. (mg7/jpnn)