Inilah Calon Kuat Pengganti Indra Sjafri di Bali United

Jaino Matos. Foto: Kaltimpost/jpg

JPNN.com - Sinyal Jaino Matos untuk menukangi Bali United musim depan semakin berhembus kuat.

Mantan pelatih Persiba Balikpapan ini mengatakan sudah mengetahui namanya disebut-sebut sebagai pengganti Indra Sjafri yang hampir pasti menukangi Timnas U-22 di SEA Games 2017 mendatang.

“Saya beberapa hari lalu baca melalui media di Bali tentang sinyal saya yang akan merapat ke Bali United. Mungkin itu opini suporter atau apa. Saya tidak tahu juga,” jelasnya Jaino Matos seperti diberitakan Jawa Pos hari ini.

Ditanya sekali mengenai hal tersebut, Jaino kembali memberi sinyal yang cukup aneh. Bukannya menjawab pertanyaan, dia justru mengatakan jika Bali United adalah tim yang bagus dan memiliki visi serta misi yang jelas di sepakbola Indonesia.

“Bali United memiliki visi dan misi yang jelas, pemain yang berkualitas, dan di Pulau Bali banyak fasilitas yang mendukung untuk membangun tim yang solid,” ucap pelatih kelahiran Brasil, 27 Oktober 1979 tersebut.

Pelatih yang tidak diperpanjang kontraknya bersama Persiba Balikpapan ini menambahkan, semua keputusan akan ditentukan setelah Kongres PSSI Minggu mendatang (8/1) di Bandung.

Dari ucapan Jaino, rasanya ada kemiripan dengan penunjukkan pelatih timnas yang baru pada saat kongres dan kandadit utamanya memang Indra Sjafri, Manajer Bali United.

“Saya hanya bisa komentar saja. sejauh ini, saya komunikasi dengan beberapa klub dan setelah kongres PSSI. We will see soon bro. Seru kalau sampai terjadi (menjadi Pelatih Bali United, red),” terang Jaino.