Inilah Daftar Kota dengan Biaya Hidup Tertinggi, Batam Diurutan

jpnn.com, BATAM - Badan Pusat Statistik baru saja merilis hasil survei biaya hidup 2012 di perkotaan Indonesia.

Ini adalah survei yang dilakukan dalam setiap 5 tahun dari 82 kota di 33 ibukota provinsi dan 49 kabupaten kota.

Biaya hidup terbesar adalah di Jakarta dengan Rp7,5 juta per rumah tangga per bulan. Disusul Jayapura sebesar Rp 6,93 juta per rumah tangga per bulan dan Ternate sebesar Rp 6,4 juta per rumah tangga per bulan.

Lalu bagaimana dengan Batam? Kota industri tersebut berada di urutan ke lima kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Dimana untuk satu keluarga, membutuhkan uang sebesar Rp 6,3 juta per bulannya.

Sementara itu untuk biaya hidup terendah adalah Banyuwangi, Jawa Timur yakni sebesar Rp 3 juta per bulannya.

Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Panusunan Siregar mengatakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan Batam masuk lima besar ialah kondisi geografis.

Sebagai daerah kepulauan, semua bahan logistik dibawa melalui jalur laut. Hal ini tentu saja mempengaruhi pada harga yang dibayarkan masyarakat ikut tinggi.

"Ketika suplay daerah tujuan terlambat, imbasnya langsung pada harga. Inilah konsekuensi daerah yang kondisi geografisnya kepulauan. Hampir 95 persen, Batam dipengaruhi kondisi geografis," kata Panusunan, Rabu (19/7).