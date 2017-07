Inilah Para Politisi Australia yang Lahir di LN

SHARES

Ada 23 anggota parlemen Australia yang lahir di luar negeri, selain Scott Ludlam dan Larissa Waters, politisi dari Partai Hijau yang mengundurkan diri secara mengejutkan karena mereka memiliki dua kewarganegaraan ketika menjadi caleg.

Sekarang semuanya sudah memberikan keterangan kepada ABC bahwa mereka mengikuti aturan mengenai kewarganegaraan, dan setengah di antara mereka membuat pernyataan terbuka akan status warga negara.

Larrisa Waters mengundurkan diri dari Parlemen kemarin setelah dia menyadari dia memiliki dua kewarganegaraan (Australia dan Kanada), dan karenanya melanggar aturan pasal 44 konstitusi Australia yang menyatakan bahwa

"Siapa saja yang menyatakan kesetiaan kepada kekuatan asing, atau menjadi warga negara lain tidak berhak menjadi senator atau anggota Parlemen."

Sebelumnya Ludlam mengundurkan diri hari Jumat setelah mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berhak menjadi Senator selama sembilan tahun terakhir.

Senator Partai Buruh Sam Dastyari, yang lahir di Iran, langsung memberikan pernyataan di sosial media, mengatakan dia menghabiskan dana $ 25 ribu (sekitar Rp 250 juta) untuk melepaskan kewarganegaraan Iran. Skip Facebook

