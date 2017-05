Inilah Prestasi Indonesia di Piala Sudirman

Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, GOLD COAST - Indonesia boleh bangga nama Piala Sudirman diambil dari nama tokoh 'tepok bulu' nasional, Dick Sudirman.

Namun sayang, dalam kejuaraan bulu tangkis nomor beregu campuran ini, Indonesia baru sekali menjadi juara, dari 14 kali kejuaraan dua tahunan itu digelar.

Indonesia menjadi juara saat pertama Piala Sudirman digeber, yakni di Jakarta 1989. Setelah itu, Merah Putih selalu gagal, namun belum pernah kandas di penyisihan grup.

Berikut di bawah ini kiprah Indonesia di Piala Sudirman.

Prestasi Indonesia di Piala Sudirman

Jakarta 1989 Juara

Copenhagen 1991 runner up

Birmingham 1993 runner up

Lausanne 1995 runner up

Glasgow 1997 semifinal

Copenhagen 1999 semifinal

Seville 2001 runner up

Eindhoven 2003 semifinal

Beijing 2005 runner up

Glasgow 2007 runner up

Guangzhou 2009 semifinal

Qingdao 2011 semifinal

Kuala Lumpur 2013 perempat final

Dongguan 2015 semifinal

Gold Coast 2017 ???

Negara pengoleksi gelar juara Piala Sudirman

Tiongkok: 10

Korea Selatan: 3

Indonesia: 1