Institut Teknologi Telkom Jadi Harapan Baru Pendidikan di Jateng

jpnn.com, PURWOKERTO - Institutut Teknologi (IT) Telkom Purwokerto yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) menjadi harapan baru bagi masyarakat Jawa Tengah.

Pasalnya kampus yang semula bernama Sekolah Tinggi Teknik Telematika (ST3) ini telah resmi berganti nama menjadi Institut dan menyandang status Institut Teknologi pertama dan satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah.



Bupati Banyumas Achmad Husain mengatakan, dengan adanya perubahan status tersebut, menjadi berkah tersendiri, khususnya pada sektor pendidikan.



“Saya mengucapkan selamat kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang telah diresmikan, karena tidak mudah untuk berubah nama sekolah menjadi institut, dibutuhkan beberapa persyaratan baik dari sarana, kurikulum maupun yang lainnya," ujar Husain usai melakukan ceremony Launching Institut Teknologi Telkom (Purwokerto) di Purwokerto, Banyumas, Selasa (29/8).



Husain juga berharap dengan adanya transformasi tersebut, ITT bisa terus berkembang secara pesat dan mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang telematika yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing serta bisa menjadi kebanggaan masyarakat Banyumas dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.



Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Telkom Dwi S. Purnomo menilai, kelahiran IT Telkom Purwokerto ini menjadi tonggak perkembangan pendidikan berbasis teknologi di Jawa Tengah.



“Kelahiran IT Telkom diharapkan dapat membuat dunia pendidikan di sekitarnya semakin berkembang. Dengan kekuatan pada penguasaan teknologi telematika dan informatika, IT Telkom membekali mahasiswa dengan digital skill yang dibutuhkan industri dan masyarakat saat ini," kata Dwi.



Dengan peningkatan status tersebut, Dwi berharap IT Telkom Purwokerto semakin memantapkan diri menjadi kampus terbaik di Nasional dan siap merambah ke tingkat Internasional.

Perubahan ini juga semakin memuluskan langkah IT Telkom Purwokerto untuk menjadi Telkom University National Campus (TUNC) di Purwokerto.(chi/jpnn)