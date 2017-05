Investor Tiongkok Tertarik Tanam Modal di GIIPE

Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Komisaris Best & Grow Investment Ishak Charlie. Foto: Istimewa for JPNN

SHARES

jpnn.com, BEIJING - Best & Grow Investment (BGI) menggelar pertemuan dengan para investor asal Tiongkok menjelang peresmian acara One Belt One Road (Forum Investasi Dunia) di Beijing pada 14-15 Mei 2017.

BGI mengenalkan berbagai potensi investasi di Indonesia.

BGI menggelar presentasi rencana pembangunan dermaga industri raksasa berskala global atau Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE) di Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara.

GIIPE sebagai pusat pengembangan industri baru di Kota Medan akan mendorong aktivitas perekonomian di Sumatera Utara.

Pelabuhan laut di kawasan ini akan menekan biaya logistik yang selama ini diakibatkan jauhnya akses dari pelabuhan ke kawasan industri.

GIIPE nantinya menjadi tempat strategis karena terintegrasi dengan kawasan industri dan hunian.

Kelebihan tersebut bakal menjadi keuntungan sendiri untuk para investor

Deputy Chairman Shenzen Qixin Construction Group Ye Hong Xiao sudah menyatakan tertarik berinvestasi di GIIPE.