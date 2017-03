IRC Tire Dukung Total Bunda Mulia School Cup. Foto: Gajah Tunggal

jpnn.com - PT Gajah Tunggal Tbk selaku produsen ban IRC Tire mendukung kegiatan Bunda Mulia School (BMS) Cup yang kedua.

BMS Cup kali ini mengambil tema BEYOND CUP yang merupakan akronim dari BE Young, Optimistic, and Dynamic.

Kegiatan yang digelar selama sepuluh hari dan berakhir pada penghujung Februari di BMS Lodan, Ancol, Jakarta Utara ini mempertandingkan beberapa cabang olahraga.

Misalnya, sepak bola U12, U14, U16, serta basket U17.

Tidak hanya olahraga yang dipertandingkan, tapi juga ada kompetisi battle of the bands serta kompetisi art mural.

“Selain peduli kepada dunia motorsport Indonesia, IRC Tire juga peduli dengan prestasi anak usia sekolah dan mendukung kreativitas anak bangsa. BMS Cup ini di ikut oleh sekitar 43 sekolah yang tersebar di Jakarta dan Tangerang,” kata Assistant Brand Manager Roda Dua PT Gajah Tunggal Tbk Ferdy Septian, Jumat (3/3).

Sebagai produsen ban sepeda motor yang mengusung tema The Spirit of New Generation, IRC ingin menumbuhkan semangat generasi muda dalam berkompetisi dan membangun mental generasi bangsa yang mampu bersaing secara sehat.

Ferdy berharap, keikutsertaan IRC Tire dalam BMS Cup ini mampu menjadi mediasi penyaluran energi secara positif dan mengenalkan ban IRC yang berkualitas terbaik kepada generasi muda masa kini. (jos/jpnn)