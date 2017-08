Isyana: Ini Spesial Buat yang Lagi Galau

Isyana Sarasvati. Foto: dok jpnn

jpnn.com - Para Isyanation bersorak. Sang idola, Isyana Sarasvati, muncul di konser Spotify on Stage yang berlangsung di JIEXPO Hall C3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Dalam balutan dress biru, Isyana memulai aksinya dengan lagu Keep Being You. Aransemen baru pop rock pada lagu tersebut membuat Isyana yang semula kalem ikut berjingkrak-jingkrak.

Mojang Bandung itu juga membawakan lagu Closer dari The Chainsmoker. Dia menutup sesinya dengan Kau Adalah dan Tetap Dalam Jiwa. ’’Ini spesial buat yang lagi galau sama kasmaran,’’ ujarnya.

Selain Isyana, konser diramaikan para bintang dari dalam maupun luar negeri. Ada calon pengantin cantik Raisa, Afgan, DJ Dipha Barus, grup dance-rock asal AS DNCE, serta duo DJ Jepang AMPM (baca: Ampam) yang ditemani vokalis Michael Kaneko. Ada pula boyband Korea Selatan NCT 127.

NCT 127 adalah pemicu kehebohan terbesar. Sebagian besar penonton adalah NCTZen, sebutan fans NCT 127. Saat Taeyong, Yuta, Doyoung, Haechan, Winwin, Mark, Jhonny, Taeil, dan Jaehyun tampil, para NCTZen histeris.

Kesembilan oppa yang cakep menyanyi sambil menari. Sejumlah lagu hit dibawakan. Mulai Fire Truck, Limitless, Good Thing, Zero Miles, hingga Cherry Bomb.

Para personel tak henti-hentinya membuat hati para fangirl meleleh. Mereka terus tersenyum manis dan mengerling ke arah penonton. ’’Kami sangat senang bisa sedekat ini dengan fans Indonesia,’’ ujar Jaehyun.

Grup DNCE melanjutkan kemeriahan. Vokalis Joe Jonas, gitaris Jinjoo Lee, basis sekaligus keyboardist Cole Whittle, serta drumer Jack Lawless mengaku senang plus deg-degan sebelum tampil.