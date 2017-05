Jadi Sasaran Bully Curhatan Petra, Febby Febiola: Buat Apa sih Marah-marah?

Feby Febiola dan Franky Sihombing. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Petra Sihombing sempat curhat mengenai masa sulitnya hingga perceraian orangtuanya.

Menanggapi curhatan Petra mebgenai perceraian orang tuanya, perhatian netizen langsung tertuju kepada Feby Febiola.

Pasalnya, Feby dituding sebagai orang ketiga yang menyebabkan orang tua Petra bercerai.

Banyaknya komentar pedas, membuat Feby tak merasa nyaman. Dia pun beraksi dan memberikan tanggapan.

Melalui akun Instagram miliknya, wanita yang baru saja berulang tahun ke-39 ini meminta netizen untuk meng-unfollow-nya.

“Hey you..if you don't like me just click unfollow or jangan kepo,” kata Feby.

Feby menuturkan, netizen tidak seharusnya marah-marah. Pasalnya, mereka tidak mengenal baik siapa dirinya.

“Buat apa sih marah-marah? Anda nggak kenal saya, saya gak kenal Anda,” ucapnya.