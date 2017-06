Jadian dengan Aura Kasih? Morgan Oey: Gak ada Macem-macem

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Sempat menghindar saat ditanya perihal hubungannya dengan penyanyi Aura Kasih, aktor Morgan Oey akhirnya buka suara.

Pemain drama seri Switch ini memastikan dirinya saat ini masih berstatus jomblo.

“Nggak, nggak ada yang macem-macem (dengan Aura). Sekarang semuanya teman,” tegas Morgan Oey saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/6).

Sebelumnya, kabar hubungan Morgan dan Aura berembus saat keduanya saling mengunggah foto di akun Instagram masing-masing beberapa waktu lalu.

Mantan kekasih Glenn Fredly itu sempat mengunggah foto Morgan disertai tulisan, “Eyes tell more, than words ever say.”

Seolah membalas postingan Aura Kasih, bekas personel boyband SM*SH itu pun mem-posting foto Aura disertai keterangan singkat “The Piscess Girl”.

Hubungan spesial di antara keduanya memang belum pasti. Mereka pernah beradu akting dalam film Cooking Camp.

Tak heran bila isu cinlok pun berkembang. Bahkan ada juga yang menganggap apa yang dilakukan keduanya dengan mengunggah foto hanya gimmick untuk mempromosikan film yang dibintangi mereka. (mg7/jpg)