jpnn.com, BARCELONA - Kompetisi antarklub kasta tertinggi di Eropa bergulir tengah pekan ini. Dari 16 jadwal Liga Champions di matchday 1, delapan di antaranya digelar Rabu (13/9) dini hari.

Salah satu yang pantas ditunggu adalah saat jawara Serie A Juventus bertamu ke markas Barcelona di Camp Nou. Meski baru partai pertama dan kedua klub sama-sama favorit menjadi dua terbaik di grup, duel raksasa Benua Biru ini dipastikan berjalan sengit.

Musim lalu, Barca tersingkir dari perempat final gara-gara Juventus. Kalah 0-3 di Turin, dan hanya imbang tanpa gol di markas sendiri.

Selain big match di Camp Nou, penggila bola dunia juga layak menanti hasil lawatan Paris Saint-Germain ke Skotlandia, markas Celtic. Dengan adanya Neymar dan Kylian Mbappe di lini depan PSG, klub lawan lebih berpikir bagaimana memperkuat pertahanan ketimbang menyerang. Berikut jadwal Liga Champions Rabu dini hari nanti. (adk/jpnn)

Jadwal Liga Champions (Rabu, 12/9, 01.45 WIB)

Grup A: Benfica vs CSKA Moscow, Manchester United vs Basel

Grup B: Bayern Muenchen vs Anderlecht, Celtic vs Paris Saint Germain

Grup C: Chelsea vs Qarabag FK, AS Roma vs Atletico Madrid

Grup D: Barcelona vs Juventus, Olympiacos vs Sporting CP