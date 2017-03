Jakarta Creative Hub Bentuk Nyata OK OCE

Ahok. Foto: Fedrik Tarigan/dok.JPNN.com

jpnn.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyatakan bahwa sang pesaing Basuki Tjahaja Purnama menyontek program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE).

OK OCE merupakan salah satu program andalan Anies -Sandiaga Uno.

Ahok, sapaan karib Basuki sempat menyatakan bahwa Jakarta Creative Hub merupakan bentuk nyata OK OCE. ‎

Jakarta Creative Hub adalah fasilitas dan prasana kreatif untuk mendukung anak muda dalam menjalankan bisnisnya‎.

Namun, Ahok menolak anggapan bahwa dirinya meniru program OK OCE.

"‎Ini (Jakarta Creative Hub) yang bangun siapa duluan?" kata ‎Ahok usai meresmikan Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Ahok menyatakan, Jakarta Creative Hub merupakan bentuk OK OCE yang sebenarnya.

"Iya, ini baru OK OCE sesungguhnya," tegas Ahok.