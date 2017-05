Jalan Terjal, Arsenal Harus Siap-Siap Gagal ke Liga Champions

Arsene Wenger. Foto: AFP

jpnn.com, LONDON - Chelsea sudah sah menjadi juara Premier League. Tottenham Hotspurs juga tak bakal tergeser dari posisi kedua klasemen. Bagaimana nasib Arsenal, Liverpool dan Manchester City?

Tiga klub tersebut masih harus berjibaku, all out di pekan terakhir Premier League, Minggu (21/5) malam, demi dua tiket tersisa lolos ke Liga Champions.

Arsenal yang berada di peringkat kelima, masih bisa lolos, andai Manchester City gagal mengalahkan Watford malam nanti WIB. Begitu juga Liverpool yang akan melawan Middlesbrough pada laga terakhir Premier League. Tapi, sesederhana itukah jalan klub berjuluk The Gunners itu mempertahankan tradisi Liga Champions-nya?

Tidak. Sebab, Everton adalah lawan yang akan mereka hadapi di Emirates, London. Di belakang Everton ada Ronald Koeman yang sering membuat Arsene Wenger frustrasi sejak di tiga musim lalu. Enam kali beradu taktik, baik saat masih di Southampton atau Everton, Koeman cuma satu kali kalah.

Sebaliknya, empat kali dia mempecundangi Wenger dan sekali menahannya. Padahal, di laga ini Wenger butuh tiga poin, bukan satu poin, apalagi kalah. ''Arsenal tim yang hebat, skuat mereka punya kemampuan individu bagus, tapi kami bisa mengalahkannya seperti yang pernah kami lakukan di kandang (menang 2-1 di Goodison Park, 14 Desember lalu),'' ungkap Koeman, dikutip situs resmi klub.

''Saya punya rekor bagus sebagai pelatih melawan Arsenal, dan mari berharap saya dapat mempertahankannya. Saya tidak terlalu fokus pada rekor. Jika kami sudah lama tak pernah bisa menang di sini, mungkin ini akan terjadi lebih dini dari yang Anda kira,'' lanjut pelatih berumur 54 tahun itu. Everton tak pernah menang di London sejak 20 Januari 1996.

Satu lagi, The Toffees – julukan Everton – tampil full team, dan akan bermain nothing to lose karena menang atau kalah takkan mengubah posisi akhir klasemen Premier League. ''Kami ingin mengakhiri musim ini dengan perkasa,'' koarnya. Ingat, Everton tidak pernah menang saat laga tandang sejak 21 Januari. Romelu Lukaku pun sudah puasa gol dalam lima laga terakhir.

Itu bisa jadi ancaman bagi Arsenal yang mencatat streak empat menang di Emirates, dan semuanya berakhir cleansheet. Dalam prematch conference-nya di London Colney, Jumat pagi waktu setempat (19/5), Wenger tak mau berspekulasi dengan hasil City dan Liverpool yang jadi dua rivalnya untuk mengejar jatah ke Liga Champions.