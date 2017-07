Jam Tangan Syahrini Bikin Netizen Melongo

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Memamerkan barang-barang mewah memang sudah menjadi hal biasa bagi penyanyi Syahrini. Namun jam tangan yang dikenakannya saat berlibur ke Los Angeles, Amerika Serikat, bikin netizen melongo. Harga penunjuk waktu di tangannya bermerek Rolex itu mencapai miliaran rupiah.

Terlihat pada foto yang diunggah kembali oleh akun gosip @lambe_lamis, barang-barang yang dikenakan Syahrini punya nilai jual yang cukup tinggi. “Cess mah bebaaaasss. Itu baru OOTD santainya aja lho lamisers. Kalau OOTD kamu gimana?,” tulis nya sebagai keterangan foto.

Pada gambar tersebut tertuliskan harga fashion yang menempel pada tubuh Syahrini, mulai baju sampai kacamata. “OOTD Ala Princes Syahrini:

????@fentyxpuma "Lace Hem Crop Sweater "IDR 2.509.000 from farfetch.com.

????@ragandbone "Dre Jeans " IDR 2.681.200 from rag-bone.com.

????@fendi "Can Eye Sunglasses” IDR 7.410.000 from fendi.com.

????@luisvuitton "Metallic Epi Petite Malle Bag" IDR 71.500.000 from bragmybags.com.

????@rolex "Daytona Cosmograph Chronograph 18k Yellow Gold 40mm Baguette Diamond Bezel" IDR 1.283.610.000 from chrono24.com.

????@fentyxpuma "Lace Up Mule Heel” IDR 5.200.000 from shopakira.com

TOTAL : IDR 1.372.910.200.”

Postingan foto itu langsung dibanjiri komentar dari netizen. Mereka mengagumi sosok Syahrini yang memakai aksesoris mewah. Bahkan mereka melongo mengetahui nilai harga aksesoris yang dipakainya.

“Set dah, nganga gw lihatnya wkwkwkwkwk,” celetuk @ccandsysy. “Kek apa laki laki mau deket. Nah begitu harga barangnye. Mundur perlahan iye,” kata @newtonisac02. “Sepatu kayak apa ya 1,2 M, ada sayanya apah?,” tukas @a_nastasya.

“Hahahahhaaaa komen-komennya, dduuhhhhh malah pengen goreng lambe... Lhhaaaaaa jangan samakan ootd kita sama arteis apalagi yang full fashion gini... Artis mah sendal jepitnya juga bisa 2jtan Ciinnttt.. Hayu kita pake tas kulit Garut aja, fashion apapun selama kita bawainnya pede dan anggun bakal keliatan murah, eh mahal juga,” kata @laksminulansar.

“Weeww.... jam tangannya 1M lbh, duit semua itu.haha..,” kata @irmafitrianti. “Emang wajib bgt ya d share harga dari atas ke bawah ertong2 jaman sekarang?? Ala2 seleb luar, bedanya seleb luar yg bikin beginian media or paparazi dgn foto candid, klo Artis lokal udah ketebak siapa yg bikin.. buat naikin nilai jual or branding ertongnya,” sahut @devvvva. (mg7/jpnn)