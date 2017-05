James Rodriguez Berseragam MU

James Rodriguez berseragam Manchester United. Foto: AS

jpnn.com, MADRID - Saga transfer James Rodriguez dari Real Madrid ke Manchester United masih laris manis di media Spanyol dan Inggris. Pemain asal Kolombia itu dilaporkan segera berbaju MU.

Media di Spanyol, AS sudah memasang foto James berseragam Setan Merah. Dalam laporannya, AS mengutip Radio Caracol yang mengatakan transfer James ke Old Trafford akan diumumkan di akhir musim, usai pertandingan terakhir Madrid di La Liga musim ini.

Radio Caracol menyebutkan kesepakatan awal sudah terjalin antara Madrid dan MU. James akan bergabung di bawah asuhan Jose Mourinho mulai musim depan.

AS menuliskan, Madrid belum mau membuat pernyataan resmi soal James hingga akhir musim, termasuk usai melakoni final Liga Champions di Cardiff. (adk/jpnn)