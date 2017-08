Jangan Baper Lihat Foto Hamish dan Raisa di Prosesi Adat Ini

MOMEN indah pasangan Hamish Daud dan Raisa Andriana jelang pernikahan sudah dimulai sejak prosesi adat kemarin.

Keluarga Raisa menggelar pengajian dan siraman pada siang hari, kemudian dilanjutkan sore dengan menyambut sang calon mempelai pria, Hamish untuk mengikuti acara prosesi adat Sunda.

Yaitu ritual adat Ngaras dan Ngeuyeuk Seureuh sebagai bentuk persiapan untuk pernikahan.

Semua momen itu diabadikan oleh tim The Bride Story. Semua foto mesra keduanya diunggah di Instagram The Bride Story dan The Bride Best Friend. (flo/jpnn)

Berikut beberapa foto Hamish dan Raisa yang bikin baper para warganet dan fans keduanya:

"Couple shot of @raisa6690 dan @hamishdw sungguh manis ya. Raisa pun terlihat anggun dengan kebaya karya @anjiasmara" tulis akun Instagram @thebridebestfriend