Jangkrik Boss! Part 2 Masih Jauh dari Angka Keramat 6,8 Juta

jpnn.com - Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 tampaknya tidak mungkin memecahkan rekor 6,8 juga penonton yang dicetak Part 1.

Bagaimana tidak, sudah dua pekan wara wiri di bioskop tanah air, film tersebut baru meraih 3,2 juta penonton.

Meski tak mampu mendekati rekor tersebut, pihak di belakang Jangkrik Boss! Part 2 tak perlu kecewa.

Pasalnya, berdasarkan data dari Film Indonesia, Jangkrik Boss! Part 2 sejauh ini adalah film Indonesia terlaris 2017.

Film yang dibintangi Vino G Bastian, Abimama, Tora Sudiro, dan Indro ini melampaui jumlah penonton film-film seperti Danur: I Can See Ghosts (2,7 juta), Jailangkung (2,5 juta), Surga Yang Tak Dirindukan… (1,6 juta) dan The Doll 2 (1,2 juta).

Dalam kolom yang sama, Film Indonesia juga merilis raihan dari film nasional lainnya yang tengah beredar di bioskop. Nyai Dahlan hingga saat ini berhasil mengumpulkan sekitar 164.665 penonton.

Di bawahnya, ada tida judul film yang meraih rata-rata hanya puluhan ribu penonton. Film tersebut yakni Petak Umpet Minako dengan 58.803, film Tommi n Jerri dengan 24.663 penonton, dan film Jembatan Pensil yang menorehkan 13.908 pada pekan pertama penayangan. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com