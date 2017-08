Jared Leto Out, Bakal Ada Joker Baru

jpnn.com - Film standalone The Joker tidak akan diperankan Jared Leto sebagaimana diberitakan kemarin (25/8). Proyek yang disutradarai Todd Phillips dan diproduseri Martin Scorsese itu bakal menampilkan aktor baru. Besar kemungkinan sang aktor lebih muda daripada Leto yang kini berusia 45 tahun.

”Film itu punya setting Gotham City di awal 1980-an, terinspirasi dari karya ikonik Martin Scorsese era itu, Raging Bull (1980) dan Taxi Driver (1976),” papar seorang sumber sebagaimana dikutip Deadline.

Meski demikian, kabar tersebut tidak lantas disambut gembira fans. Bahkan, lebih banyak yang kontra dengan ide Phillips. ”Joker adalah karakter yang indah karena dia tidak punya latar belakang,” cuit kritikus untuk USA Today Brian Truitt.

Sementara itu, komikus Blake Donaldson menyatakan, film solo Joker sulit diterima fans. ”Banyak argumen yang menegaskan film Joker bakal sukses. Tapi, film itu bakal membuatnya lebih manusiawi dan jujur. Itu bukan Joker yang kuinginkan,” cuitnya.

Rival Batman tersebut dianggap sudah cukup dibahas di komik maupun graphic novel. Sebut saja The Killing Joke dan cerita The Man Behind the Red Hood di serial komik Batman and the Detective.

The Killing Joke bahkan sudah dibuatkan versi animasi tahun lalu. Di dua cerita itu, dikisahkan perubahan seorang pria tanpa nama yang merupakan mantan teknisi dan komika gagal yang akhirnya menjadi Joker.

Di film-film Batman, Joker bukanlah satu-satunya villain. Meski demikian, karakter yang pernah diperankan mendiang Heath Ledger itulah yang paling menonjol. Sebab, dia serba-tidak tertebak.

”Batman dan Joker adalah cerminan satu sama lain. Sama-sama mengalami trauma dan kejadian tragis, lalu berkembang punya karakter ekstrem,” papar penulis The Killing Joke Alan Moore sebagaimana dikutip situs resmi DC Comics.

