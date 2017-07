Jasa Marga Lakukan Gerakan Nasional Non Tunai 2017

Ilustrasi. Gardu Tol. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol selenggarakan acara Temu Pelanggan Jalan Tol tahun 2017, yang dikemas dalam bentuk Fun Rally GNNT 2017.

"Acara ini bertujuan mengedukasi peserta bagaimana berkendara yang baik di jalan tol dan mensosialisasikan transaksi non tunai," ujar General Manager Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol, Teddy Rosady.

Total peserta Fun Rally GNNT 2017 sebanyak 410 kendaraan. Fun Rally GNNT 2017 menempuh jarak 100 km dengan titik finish di Taman Dayu Pandaan, Pasuruan.

Teddy menjelaskan acara Fun Rally ini digelar sudah yang ke-4 kalinya di Cabang Surabaya, sebagai bentuk sosialisasi dalam penggunaan kartu transaksi e-toll.

"Sehingga ke depannya masyarakat terbiasa menggunakan transaksi non tunai," harapnya.

Untuk mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan mewujudkan Less Cash Society, Jasa Marga berkomitmen mendukung program pemerintah 100 persen pembayaran non tunai pada Oktober 2017.

"Program ini merupakan jawaban dan masukan pengguna jalan kepada Jasa Marga untuk mengurangi kepadatan dan antrean di gerbang tol," terang dia.

Selain itu, di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia, Jasa Marga bersama Badan Usaha Jalan Tol lainnya dan perbankan berkomitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan 100 persen pembayaran non tunai di Jalan Tol.(chi/jpnn)