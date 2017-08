Jelang Arsenal vs Leicester, Wenger Sanjung Bomber Anyar The Gunners

jpnn.com, LONDON - Untuk pertama kalinya, Premier League bakal dibuka di hari Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB. Arsenal dan Leicester City menjadi pelaku pertama, mengelar duel di Emirates Stadium dini hari nanti.

Buat fan Arsenal, ada satu nama yang sangat ditunggu kiprahnya. Dia adalah Alexandre Lacazette. Pemain berusia 26 tahun itu direkrut The Gunners dari Lyon dengan memecahkan rekor transfer klub; GBP 52 juta atau setara Rp 899 miliar.

"Banyak yang mengatakan sulit mencetak gol di Premier League. Namun, saya yakin Lacazette akan mencetak gol di sini," kata manajer Arsenal, Arsene Wenger di laman klub.

Musim lalu di Lyon, Lacazette terbukti menjadi bomber garang. Dia mencetak 28 gol, jumlah yang jauh lebih banyak ketimbang penyerang Arsenal seperti Olivier Giroud, Danny Welbeck atau Theo Walcott.

"Mungkin setiap 80 menit, dia mencetak gol di Prancis. Itu catatan bagus dan menjanjikan. Saya yakin jika tim membuat peluang, dia akan mengakhirinya dengan baik (gol)," tandas Wenger. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League Pekan Pertama

Sabtu (12/8)

01.45 WIB Arsenal vs Leicester City

18.30 WIB Watford vs Liverpool

21.00 WIB Chelsea vs Burnley

21.00 WIB Crystal Palace vs Huddersfield Town

21.00 WIB Everton vs Stoke City

21.00 WIB Southampton vs Swansea City

21.00 WIB West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

23.30 WIB Brighton & Hove Albion vs Manchester City

Minggu (13/8)

19.30 WIB Newcastle United vs Tottenham Hotspur

22.00 WIB Manchester United vs West Ham United