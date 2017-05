Jelang Bulan Ramadan, Harga Bawang Putih Naik Lagi

Bawang putih. Foto: JPG/Pojokputih

jpnn.com, TERNATE - Sepekan sebelum memasuki bulan puasa, harga bahan pokok seperti tomat, rica (cabai/cabe) dan bawang kembali naik. Padahal sebelum itu harganya sempat turun.

Pantauan Malut Post di Pasar Barito Bahari Berkesan kemarin (18/5), harga rica nona naik 100 persen dari Rp 35 ribu menjadi Rp 70 ribu per kilogram. Rica keriting yang harganya sempat anjlok ke posisi Rp 14 ribu, kini naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Harga cabe rawit juga naik dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. “Harga tomat yang sebelumnya Rp 8.000, kini menjadi Rp 10.000 per kilogram,” aku Ica, pedagang.

Harga bawang putih yang sebelumnya Rp 55 ribu, melonjak menjadi Rp 70 ribu per kilogram, jauh diatas target pemerintah pusat Rp 38 ribu per kilogram. Untuk bawang merah harganya naik menjadi Rp 45 ribu, sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram.

"Kalau Lemon cui yang biasanya dijual Rp 10 ribu, naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Begitu juga dengan lemon nipis yang sebelumnya dijual Rp 15 ribu , tadi (kemarin, red) Rp 25 ribu per kilogram," jelasnya. Harga naik karena pasokan menipis.(tr-05/onk)