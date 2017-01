Jelang Coblosan, Bang Sandi Luncurkan Buku Autobiografi

Sandiaga Uno di acara peluncuran buku autobiografinya, Rabu (18/1). Foto: Ist

SHARES

jpnn.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan buku mengenai kisah perjalanan hidupnya hingga meraih kesuksesan saat ini.

Buku yang berjudul Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, One Way Ticket to Succes tersebut resmi diluncurkan di Function Room Gramedia, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (18/1).

Lewat tulisan apik dalam buku tersebut, untuk pertama kalinya Sandiaga menyarikan kiprah hidup dan bisnisnya.

"Buku ini bukanlah biografi, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas adalah ikhtiar saya mengumpulkan sebagian kecil catatan-catatan perjalanan hidup. Sebuah refleksi tanda syukur karena berkah tiada henti yang saya terima sepanjang hidup ini. Saya berharap, lewat buku ini kita bisa saling berbagi mimpi, terus bersyukur dan berusaha untuk tiada berhenti memberi manfaat bagi peradaban dan kemanusiaan," kata Sandiaga saat peluncuran buku.

Sandiaga mengaku, menghabiskan waktu beberapa tahun untuk menulis buku tersebut hingga akhirnya tuntas. Berbagai halangan pun sempat menjadi hambatan penulisan dan terbitnya buku tersebut.

"Saya memulai menulis buku ini delapan tahun lalu dengan tujuan yang lain. Tapi di tengah-tengah jalan saya seperti memang pribadi saya yang skeptis. Saya itu sangat skeptis terhadap diri sendiri juga," ujarnya

Sandiaga mengaku ragu dengan kepantasan dirinya untuk menulis sebuah buku. Hal tersebut terus menjadi pertanyaan dalam dirinya selama 8 tahun penulisan buku.

"Bahwa saya bertanya, apa pantas nggak sih saya nulis buku, apakah nanti ada yang baca, apakah nanti ada yang beli. Saya mempertanyakan waktu itu, dan selama 8 tahun ini proses kontemplasi itu terus berjalan," kisahnya.