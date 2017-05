Jelang Konferensi Manila, Kemenpar Sukses Gelar FGD Sustainable Tourism Statistics

Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com - Kementerian Pariwisata sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sustainable Tourism Statistics di Hotel Grand Serela Setiabudhi, Bandung, Rabu (10/5) lalu.

FGD ini dilakukan untuk persiapan The International Year of Sustainable Tourism for Development 2017 pada 21-24 Juni 2017 di Manila.

“FGD ini sebagai upaya mempersiapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, fasilitator dan lokal partner pariwisata berkelanjutan, serta untuk mempersiapkan pada 21-24 Juni 2017 pemerintah Filipina akan mengadakan the World Tourism Organization (UNWTO) 6th International Conference on Tourism Statistics di Manila dengan fokus utama pada the measurement of sustainable tourism,” ujar Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kemenpar, I Gede Ardika.

Sustainable tourism sudah menjadi agenda nasional di berbagai negara di dunia dan juga di level internasional yaitu UN General Assembly.

Untuk itu, peran pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), termasuk juga dalam the 2030 Agenda dan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Untuk itulah FGD di Bandung ini diadakan, dengan tujuan untuk mempersiapkan materi dan rekomendasi dari Indonesia yang akan dibawa ke Konferensi Manila yang akan datang tersebut,” ujar Ardika.

Lebih lanjut Ardika mejelaskan, Konferensi Manila ini akan menghasilkan deklarasi pengakuan pentingnya pengembangan framework statistik untuk mengukur pariwisata berkelanjutan.

Dia juga berharap FGD kali ini bisa menghasilkan metodologi pengukuran sustainable tourism, serta bisa menguasai isu-isu statistic untuk pengukuran sustainable tourism, juga mendapatkan satu contoh-contoh pengukuran sustainable tourism di tingkat lokal dan nasional untuk menjadi acuan di tingkat global.