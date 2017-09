Jelang Menikah, Laudya Chintya Bella Makin Kompak dengan Calon Suami

jpnn.com - Jelang pernikahannya yang dikabarkan akan dilaksanakan bulan ini, artis peran Laudya Chintya Bella sudah tak lagi malu-malu mengumbar kebersamaannya dengan calon suami, Engku Emran.

Padahal sebelumnya, mantan kekasih Chicco Jerikho itu selalu menyembunyikan sosok sang kekasih dan hanya menyebutnya Mr. E.

Namun kini, wanita karib disapa Bella itu tak lagi bermain kucing-kucingan. Seperti yang terlihat pada unggahan di akun Instragram pribadinya.

Pada foto tersebut, tampak Bella hadir dalam acara pertunangan sahabatnya, Whulandary Herman. Dia ditemani Engku Emran dan putrinya, Engku Aleesya.

“Bhulan sayaaangg.. Congratulations on your engagement.You two are perfect together,inshAllah semua lancar dan mendapatkan ke ridhoan Allah dari hari ini sampai on your wedding day and selamanyaa.. You deserve the best. Congratulations bhulan n nikk!! Loveeee,” tulis Bella sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Senin (4/9) dinihari.

Rupanya tak butuh waktu lama bagi Bella untuk dekat dengan Engku Aleesya, anak dari Engku Emran. Terlihat di foto, Aleesya duduk bersebelahan dengan Bella.

Engku Emran sendiri merupakan seorang pengusaha dan pemilik salah satu media terkenal di Malaysia.

Dirinya juga merupakan seorang duda dengan satu anak.(jlo/jpnn)