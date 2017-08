Jelang Pernikahan, Hamish Daud Siapkan Mobil Mewah untuk Raisa?

Hamish dan Raisa. Foto: dok/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Hamish Daud tampaknya sudah tak sabar segera bersanding dengan Raisa di pelaminan.

Berbagai persiapan dilakukan pasangan yang akan menikah bulan depan pada 3 September 2017 di Mid Plaza Hotel, Jakarta Pusat.

Selain maskawin, pria berdarah Australia itu ternyata mempersiapkan hal lain untuk calon istrinya itu.

Lewat Instagram stories-nya, Senin (28/8), Hamish Daud memperlihatkan sebuah mobil mewah merek BMW warna hitam.

Pemain film Trinity: The Nekad Traveler itu memamerkan sejumlah fitur canggih dan mewah dalam mobil tersebut.

Tak lama kemudian, Hamish Daud memperlihatkan penampilan baru mobil tersebut setelah warna catnya diganti menjadi merah. "New M3. Had to be done," tulisnya di dalam foto.

Namun, tidak diketahui secara pasti apakah mobil tersebut nantinya akan digunakan di hari pernikahannya atau tidak.

Namun yang pasti, mereka akan meggelar private party di Pulau Dewata, Bali, usai menggelar resepsi di Jakarta.(Jlo/jpnn)