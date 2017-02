Jenguk Jupe, Melaney: Jangan Kehilangan Pengharapan

Julia Perez. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Melaney Ricardo menjenguk Julia Perez yang kembali drop. Momen itu Melaney bagi lewat akun Instagram miliknya dengan menggungah foto bersama pelantun lagu Belah Duren tersebut.

Ibu dua anak ini juga mendoakan agar sahabatnya itu segera pulih.

Tak hanya itu, Melaney juga memberikan semangat kepada wanita yang karib disapa Jupe itu.

"Doa yang terbaik buat sahabatku. Jangan kehilangan pengharapan ya sayang. Hati gembira adalah obat yang paling mujarab," tulis Melaney.

"That's what friends are for," tulisnya lagi.

Melihat foto tersebut, netizen ikut prihatin karena Jupe belum juga sembuh. Mereka berdoa agar mantan istri Damian Perez itu segera sembuh.

(chi/jpnn)