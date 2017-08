Jennifer Bachdim Kesal Mobilnya Dirusak Saat Berlibur di Bali

jpnn.com, BALI - Pengalaman tak mengenakan dialami oleh model cantik Jennifer Bachdim.

Saat tengah berlibur di Pantai Melasti, Bali, istri pesepakbola Irfan Bachdim itu harus kehilangan tas miliknya.

Ibu dua anak itu mengungkapkan kekesalannya melalui tulisan di Instagram Story miliknya.

Dalam tulisannya, dia mengaku mobilnya telah dirusak dan tas dibawa kabur seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

"Someone broke in our car and stole our bag. Why people do that!!! tulis Jennifer pada akun Instagram Story.

Dia kemudian menyarankan agar masyarakat yang akan berkunjung ke Pantai Melasti, Bali untuk berhati-hati membawa barang bawaannya.