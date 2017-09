Jessica Iskandar Liburan Bareng Vishal Singh ke Bali, Rekayasa Lagi?

jpnn.com, BALI - Kedekatannya sempat diisukan hanya rekayasa, Jessica Iskandar dan Vishal Singh malah liburan bareng di Pulau Dewata, Bali.

Hal itu terlihat dari akun Instagram Vishal yang mengunggah fotonya bersama Jessica yang sedang duduk di pinggir pantai.

“Just you and me @inijedar,” tulis Vishal Singh sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Minggu (3/9).

Pada foto yang diunggah, Vishal Singh dan Jessica Iskandar cukup lengket selama berada di sana.

Dengan mengenakan tanktop dan celana pendek, wanita yang akrab disapa Jedar itu terlihat dekat dengan Vishal.

Sebelumnya, muncul seorang wanita bernama Gebby Vesta yang mengaku pernah berhubungan intim dengan Vishal.

Kehadiran wanita yang berprofesi sebagai DJ itu menimbulkan ada isu cinta segitiga antara Jessica dan Vishal.

Bahkan, dia sempat mengungkap bahwa hubungan Jessica dan Vishal hanya rekayasa untuk kebutuhan acara yang dipandu mereka berdua.(jlo/jpnn)