John Legend Nikmati Wonderful Time di Bali

jpnn.com - Penyanyi kondang John Legend tengah menikmati masa liburan bersama keluarganya di Indonesia. Destinasi wisata yang jadi pilihan peraih Grammy Awards itu adalah Bali.

John pun memamerkan masa liburannya di Bali melalui akunnya di Instagram. Ternyata, pelantun All of Me itu sudah berada di Bali sejak 8 Juli 2017.

"Bali," tulis John Legend disertai foto istrinya, Chrissy Teigen yang menggendong putrinya, Luna Legend.

Penulis lagu kelahiran 28 Desember 1978 itu juga mengunggah beberapa momen lain saat berada di Pulau Dewata. Dia menginap di Como Shambhala, sebuah vila mewah di Gianyar, Bali.

Ada juga foto John dan istrinya memakai pakaian adat Bali. Dan pesohor asal Ohio, AS itu terlihat sangat terkesan dengan Bali.

“We had the most beautiful, wonderful time in Bali,” tulisnya.(ded/JPG/ara/jpnn)