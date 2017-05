Jonatan Christie Takluk, Indonesia di Ujung Tanduk

Jonatan Christie. Foto: Badminton Indonesia

jpnn.com, GOLD COAST - Tunggal putra Jonatan Christie masih gagal memberikan poin untuk Indonesia dalam match penyisihan grup 1D Piala Sudirman 2017 melawan tunggal India, Kidambi Srikanth.

Dalam pertandingan yang digelar di Gold Coast Sports & Leisure Centre, Gold Coast, Australia, Selasa (23/5) sore WIB, Jonatan kalah dua game langsung 15-21, 16-21. Duel berlangsung dalam waktu 39 menit (data BWF).

Dengan hasil ini, Indonesia kritis karena sudah tertinggal 0-2 dari lima partai.

Pada partai ketiga sesaat lagi, akan memainkan duel ganda putra. Indonesia mengandalkan Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya, sementara India menurunkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Andai kata Marcus/Kevin kalah, selesai sudah. Indonesia takluk. Dua partai sisa yakni di nomor tunggal putri dan ganda putri tidak lagi berpengaruh untuk poin keseluruhan. (adk/jpnn)

Indonesia vs India (skor sementara 0-2)

1. Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjaja vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (20-22, 21-17, 19-21)

2. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth 15-21, 16-21

3. Ganda putra: Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

4. Tunggal putri: Fitriani vs Pusarla V Shindu

5. Ganda putri: Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari/Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki