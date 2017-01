Josh Groban Nyanyikan Lagu Evermore

Josh Groban. Foto The Huffington Post

jpnn.com - Penyanyi Josh Groban ikut menyumbangkan suara dalam soundtrack film Beauty and the Beast.

Ia akan menyanyikan lagu Evermore dalam soundtrack film tersebut.

Evermore diciptakan Alan Menken dan Tim Rice. Groban merasa bangga bisa menyanyikan lagu itu.

"Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat menyanyikan lagu yang begitu indah karya dari dua tokoh yang memang saya idolakan, Alan Menken dan Tim Rice," kata Groban.

Pelantun lagu You Raise Me Up ini menyatakan, Beauty and the Beast telah menjadi bagian masa kecilnya. Karenanya, dia merasa senang bisa mengisi soundtrack film itu.

"Memiliki keterlibatan musik dalam film ini membuat saya benar-benar bahagia," ucap Groban.

Sementara, President of Music Walt Disney Studios Motion ‎Pictures Production Mitchell Leib menyebut, Groban adalah sosok yang tepat membawakan lagu Evermore.

Pemilihan Groban berdasarkan diskusi dengan Menken dan Sutradara Beauty and the Beast Bill Condon.