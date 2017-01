Juara 3 American Idol Bakal Ramaikan Java Jazz 2017

Ilustrasi. Foto Twitter

JPNN.com - Java Jazz Festival (JJF) 2017 akan digelar pada 3, 4, 5 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Festival musik jazz tahunan ini sudah mengkonfirmasi sebanyak 50 musisi jazz Internasional akan tampil.

Salah satu penampil yang akan meramaikan JJF edisi ke-13 ini adalah Elliott Yamin.

"Known for his hit single "Wait for You" and placing third on the fifth season of American Idol, Elliott Yamin will perform at #JJF2017 Get your tickets now at www.javajazzfestival.com," tulis caption teaser video Elliott Yamin yang diunggah akun javafestpro di Instagram, Rabu (4/1).

Elliott Yamin merupakan penyanyi jebolan American Idol 2006 atau musim kelima.

Sebelumnya promotor Java Festival Production sudah mengkonfirmasi kehadiran musisi seperti Incognito, Naughty by Nature, Mezzoforte hingga Christina Morrison.

Tiket JJF mulai dijual dengan harga daily pass sebesar Rp 650 ribu. Sementara untuk tiket terusan tiga hari dijual Rp 1,5 juta.