Kabar Baik buat Penggemar John Lennon dan Yoko Ono

John Lennon dan Yoko Ono. Foto: photofest via hollywoodreporter

SHARES

jpnn.com -Kisah cinta mendiang pentolan The Beatles, John Lennon dan Yoko Ono bakal diangkat ke layar lebar. Apiknya, Yoko Ono akan turun langsung memproduksi film biopik ini.

Hollywood Reporter melansir, film ini juga akan manggaet Anthony McCarten, yang dikenal sebagai penulis skenario Theory of Everything. Selain Yoko, film yang masih belum ada judul ini akan menempatkan Michael De Luca (Captain Phillips, Moneyball dan The Social Network), serta Josh Bratman dari Immersive Pictures sebagai produser.

“Cerita akan fokus pada tema cinta (John dan Yoko), keberanian dan aktivisme di Amerika Serikat. Tujuannya agar bisa menginspirasi para pemuda masa kini untuk membela dan memiliki masa depan dan dunia yang mereka inginkan,” kata De Luca.

Gambarannya, jika film itu nantinya akan diwarnai kisah cinta John dan Yoko, maka bisa dipastikan itu akan menarik.

John bertemu dengan Yoko pada November 1966, setelah tur The Beatles yang terakhir, dan setelah John menyelesaikan rekaman film How I Won the War. Saat itu, John mengunjungi pameran seni Yoko Ono di London. Namun John dan Yoko baru 'pacaran' sekitar Mei 1968. Cynthia Powell (istri John) mengajukan cerai beberapa bulan kemudian karena perselingkuhan John dan Yoko.

Setelah itu, John dan Yoko menjadi tak terpisahkan, bahkan saat sesi-sesi rekaman The Beatles. Sejumlah laporan mengatakan, banyak media saat itu kurang respek kepada Yoko, menulis artikel-artikel yang memojokkan dia bahkan hingga yang bernada rasis.

John pun marah, dan berkata bahwa tidak ada John dan Yoko, namun mereka adalah satu orang; 'JohnandYoko'.

Kehadiran Yoko akhirnya dituding membuat suasana internal The Beatles pada masa perekaman album White Album pada tahun 1968, memanas.