Kabar Gembira Bagi Penggemar Air Supply di Jakarta

JPNN.com - Konser Air Supply bakal kembali digelar, setelah sebelumnya sempat ditunda Desember lalu.

Air Supply dipastikan tampil di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada 3 Maret 2017 mendatang.

Jadwal tur dunia Air Supply 2017 telah resmi diumumkan.

"Ini kabar gembira bagi fans Air Supply karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk tur di Asia 2017 ini," kata David Ananda selaku Managing Director Full Color Entertainment, kepada JawaPos.com, Jumat (6/1).

Bahkan Graham dan Russel dari Air Supply mengaku sudah tidak sabar bertemu fans di Jakarta.

Apalagi mereka tahu bahwa tiket pertunjukan kemaren di Jakarta terjual ludes.

"The shows that were postponed are currently being rescheduled. The shows for Indonesia will be performed in March. Thank you all for your patience!" ungkap Russel Hitchcock lewat email.

"With incredible enthusiasm & excitement, as we tune up & turn it on for the new year, Air Supply is looking forward tremendously to 2017," sambung Graham Russel.(ded/JPG)