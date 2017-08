Kado Spesial HUT RI dari Reza Rahadian

Reza Rahadian. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Aktor Reza Rahadian dan komposer Tya Subyakto punya kado spesial buat hari jadi ke-72 kemerdekaan Indonesia pekan depan. Keduanya meraih penghargaan pada ajang Asia-Pacific Film Festival (APFF) Ke-57 di Phnom Penh, Kamboja, 30 Juli lalu.

Reza menang sebagai Best Actor, sedangkan Tya membawa pulang piala Best Music untuk film Rudy Habibie (2016).

Kemarin (8/8) Reza dan Tya mengadakan syukuran di kantor MD Pictures selaku production house Rudy Habibie. Hadir pula Presiden Ketiga RI B.J. Habibie. ’’Kemenangan kami adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia ke-72,’’ ujar Reza, lantas tersenyum.

Bagi aktor yang telah bermain di lebih dari 40 judul film itu, kemenangan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Dia tidak setuju bahwa dirinya disebut aktor terbaik.

’’Penghargaan itu bonus. Yang lebih penting adalah bisa menyampaikan karakter dan pesan dengan baik. Jadi aktor itu proses pembelajaran tiada henti,’’ papar pria 30 tahun tersebut.

Rudy Habibie masuk nominasi di empat kategori sekaligus. Selain Best Actor dan Best Music, film garapan Hanung Bramantyo itu menjadi nomine di Best Art Director dan kategori paling bergengsi, Best Film.

Reza dan Tya, sayangnya, tidak bisa hadir dalam malam puncak APPF lantaran sibuk. Karena itu, ketika diumumkan sebagai pemenang, keduanya kaget.

’’Saya sampai mikir, jangan-jangan ini hoax,’’ ujar Tya, yang pada 2012 menjadi nomine Best Music APFF untuk film Hafalan Shalat Delisa.