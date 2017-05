Kampung Melayu Diserang Bom, Sejumlah Artis Ini Ikut Berduka

Warga berkerumun di lokasi ledakan di terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/5/2017) malam. Foto: Foto: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

jpnn.com, JAKARTA - Insiden dua ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam membuat selebriti Tanah Air ikut berduka.

Sejak semalam, ungkapan rasa duka banjir di media sosial.

Penyanyi jazz Andien Aisyah ikut prihatin. Dia juga menyatakan dukanya untuk para korban dalam peristiwa tersebut.

"Turut berduka cita kepada korban ledakan bom di Kampung Melayu malam ini," kata Andien.

Titi Rajo Bintang juga mengungkapkan perasaan dukanya lewat akun Twitternya @TitiRajoBintang.

“Turut berduka untuk korban ledakan di Kampung Melayu,” tulis mantan istri Wong Aksan itu.

Wanita yang dinikahi bos blue bird itu juga mengimbau netizen tidak turut menyebarkan foto maupun video terkait ledakan bom Kampung Melayu ke media sosial.

“Jangan menyebar foto-foto atau video ledakan di Kampung Melayu ya please,” sambung Titi.

Berbeda halnya dengan Anggun C Sasmi. Dia mengunggah foto bertuliskan Terorism Has No Religion. Dia juga menyelipkan kata ‘Jakarta’ sebagai keterangan foto tersebut.