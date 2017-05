Kampung Pelangi Semarang Mencuri Perhatian Dunia

Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah. Foto: Jawa Pos Radar Semarang

SHARES

jpnn.com, SEMARANG - Kampung Pelangi yang penuh warna-warni di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, Jawa Tengah rupanya sudah menggemparkan dunia. Beberapa hari terakhir ini, media-media luar negeri beramai-ramai membahas perkampungan yang rumah-rumahnya bercat merah, kuning, hijau, biru dan kuning itu.

Media mancanegara yang mengangkat Kampung Pelangi antara lain Daily Mail, Mirror, India Times, Telegraph, Vogue, Independent, Coconut, dan Seasia. Media-media kenamaan itu membuat judul yang wow banget.

Misalnya, Independent yang memasang judul Rainbow Village: Indonesian Hamlet Is Instagram Hit With Colourful Makeover. Sedangkan Telegraph memasang judul Rainbow Village Brightens Locals Lives And Social Media Feeds.

Sementara itu, India Times mengambil judul Indonesia's 'Rainbow Village' May Cost Its Govt $150,000 But It Looks Worth Every Penny Spent. Sedangkan Vogue memasang judul The Tiny Rainbow Village That’s Sparking an Instagram Craze.

Di sisi lain, Mirror memilih judul Ramshackle Slum To 'Rainbow Village': Shanty Town Is Transformed Into Top Tourist Spot Thanks To Lick Of Paint.

Media-media itu memasang foto terkini Kampung Pelangi yang sangat Instagramable atau bagus sekali untuk dipajang di Instagram. Independent dan Daily Mail juga memajang perbedaan Kampung Pelangi sebelum dan sesudah di-makeover.

Dalam foto sebelum Kampung Pelangi dirombak total terlihat kampung itu layaknya desa lain di Indonesia. Bangunan-bangunannya mayoritas disusun dari batu bata.

Tembok bagian luar ada yang diplester semen, ada pula yang tidak. Namun, setelah direnovasi total, kampung itu bak putri jelita. Cantik, anggun, dan menjadi pusat perhatian.