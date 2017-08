Kangen Kim Bum? Ini Film Barunya

SHARES

jpnn.com - AKTOR Kim Bum kembali berakting. Kali ini dia akan membintangi film Joseon Detective 3.

"Kim Bum dipastikan akan membintangi film Joseon Detective 3," kata King Kong Entertainment, seperti dilansir laman Allkpop.

Joseon Detective 3 akan menjadi proyek film domestik pertama Kim Bum dalam empat tahun setelah perannya dalam film The Gifted Hands.

Sebelumnya, Kim Bum telah secara aktif promosi di Tiongkok melalui berbagai fitur film seperti Lover and Movies dan Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon.

Joseon Detective 3 mengikuti kisah lucu dari Kim Myung Min dan Oh Dal Soo, yang menyelesaikan kasus kejahatan di era Joseon.

Seri ketiga film ini juga dibintangi artis Kim Ji Won.(fny/jpnn)