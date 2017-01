Kangen Soto Betawi, Acha Terpaksa Masak Sendiri

Acha Septriasa. Foto: dokumen JPNN

ARTIS peran Acha Septiasa belum genap sebulan ikut suaminya tinggal di Sydney, Australia.

Namun istri Vicky Charisma ini sudah kangen masakan Indonesia.

Pemeran utama Bulan Terbelah di Langit Amerika ini ‎ingin makan Soto Betawi.

Saking pengennya, Acha pun memasak sendiri.

"For the first time eve cobain masak soto betawi, kurang emping sm bawang goreng nih," tulis Acha dalam Instagram.

Dalam postingan lainnya, Acha menuliskan kalau dirinya lagi latihan tidak makan nasi setiap hari.

Selain soal makanan, Acha juga mem-posting foto-foto kemesraan bersama suaminya saat mengunjungi tempat wisata di Australia.

Demikian juga saat perayaan malam pergantian ‎tahun, Acha menuliskan : Happy New Yar Sydney!!! U were first Love, my last thought everyNight, and now a Home. please be As awesome as 2016 or More!!! #2017 #newday #newadventurestocome #SydNYE.