Kapok! DJ Ini Mengaku Rugi Berpacaran dengan Selena Gomez

jpnn.com - Jangan berpacaran dengan seleb papan atas jika belum siap selalu menjadi sorotan para pemburu gosip. Hal itulah yang tidak disadari DJ Zedd ketika memutuskan menjalin hubungan romantis dengan Selena Gomez.

DJ asal Jerman itu berkolaborasi dengan Gomez dalam single I Want You To Know pada tahun 2015. Setelah itu, desas-desus tentang percintaan mereka tersebar luas.

Dalam sebuah wawancara dengan Billboard baru-baru ini, Zedd mengungkapkan bagaimana hubungan asmara itu merusak kehidupan pribadinya.

“Wartawan menghubungi orang tua saya,” katanya. “Orang-orang meretas ponsel teman saya. Aku kesal. [Meskipun] saya tahu apa yang saya hadapi,” tambah dia lagi.

Zedd memang tidak pernah mempublikasikan dengan siapa dia sedang berkencan. Baginya urusan cinta merupakan sebuah privasi.

“Dia (Gomez) adalah salah satu orang yang paling banyak dibicarakan di dunia ini, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang akan mengubah hidup saya.”

Semenjak kejadian tersebut dia mulai menjaga kehidupan pribadinya. Termasuk menolak mengatakan dengan siapa dia sedang berkencan saat ini. (mia/pojoksatu)

Sumber : Pojoksatu