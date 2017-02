Kartu Merah Rachman, Berkah Bagi Fengky

Frengky Turnando (kanan). Foto: kaltimpost/jpg

jpnn.com - Kehilangan Abdul Rachman di laga perdana Piala Presiden 2017 merupakan kerugian besar bagi Persiba Balikpapan.

Peran pemain Timnas di skuat Beruang Madu, julukan Persiba ini memang sangat sentral.

Keahlian yang sama baiknya ketika menggalang pertahanan dan membantu penyerangan, jadi bukti nyata.

Rahman juga punya keunggulan ketika one on one dengan lawan.

Akselerasi yang ditampilkan kerap menimbulkan gairah rekan-rekannya untuk kembali bekerja.

“Kartu merah itu sangat disayangkan. Ini benar-benar kerugian besar abgi kami. Rahman pemain yang sangat penting,” kata Timo Scheunemann, pelatih Persiba, kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group) Selasa (7/2).

Dengan tidak adanya Rachman, peluang terbuka Fengky Turnando untuk melakukan debut di Piala Presiden. Di skuat saat ini, pria dari Manggar, Balikpapan Timur ini jadi satu-satunya pemain yang berposisi sebagai wing bek kiri.

Nah, jika tidak maksimal, pemain muda Ibrahim Sanjaya bisa jadi opsi terakhir. Meski berposisi asli sebagai wing bek kanan, mantan penggawa Timnas U-19 ini juga bisa diplot sebagai wing bek kiri.