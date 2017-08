Katanya Ayu Ting Ting Gak Peduli Haters, tapi kok...

Ayu Ting ting. Foto: dokumen JPNN

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Ayu Ting Ting lagi-lagi menyindir haters yang kerap mem-bully dan menyerangnya di sosial media.

Kali ini postingan Ayu justru semakin membuat panas. Pasalnya Ayu mengibaratkan para hatersnya sama seperti barang yakni kursi goyang.

Pengibaratan tersebut muncul setelah Ayu mendapat pesan dari salah satu netizen bernama @octaviyanti.

Sang pemilik akun tersebut memberikan Ayu sebuah pesan yang menggambarkan bagaimana sosok haters yang diibaratkan seperti sebuah kursi goyang.

“Haters are like rocking chairs. They cause a lot of com(motion). But they aren’t going anywhere,” begitu bunyi pesan tersebut.

Mendapatkan pesan tersebut, janda satu anak ini lantas mengunggahnya di Instagram miliknya dengan menjabarkannya menggunakan bahasa Inggris.

“In this morning i got message from my lovely @octaviyanita suddenly she told me that she remember about her father….she asked her father, “how you can be so calm even things get rough?” and he said, “haters are like rocking chairs..they cause a lot of motion..but they aren’t going anywhere…..”

“That’s why she texted me, sent me this pict and definitely she gave me spirit, thank you so much for your affection will try my best, never give up,will face it with smile and a lot of spirit….and don’t worry about me. I’m so grateful that there is still someone who cares about me and that’s you octa. Love you octa,” tulis Ayu.