Kedekatan Jessica Iskandar dengan Vishal Dinilai Hanya Rekayasa

jpnn.com, JAKARTA - Jessica Iskandar dikabarkan punya hubungan spesial dengan aktor India, Vishal Singh.

Kedekatan keduanya kembali jadi sorotan netizen.

Hal ini terlihat setelah akun igtainment mengunggah kembali postingan Vishal.

Dalam foto tersebut, Vishal terlihat mesra dengan Jessica.

“I like me better when I’m with you @inijedar,” tulis Vishal.

Akun igtainment lantas melemparkan pertanyaan, apakah kedekatan mereka hanya rekayasa atau nyata.

“Gimmick or real ??? Vote”.

Jawabannya, banyak netizen yang meyakini jika hubungan keduanya hanya gimmick.