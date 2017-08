Kehabisan Kata, Turis Tiongkok: Kakaban and Maratua the Best!

jpnn.com, BERAU - Mata Yuan seolah tak berkedip. Senyumnya juga tak pernah surut. Turis asal Tiongkok itu benar-benar terbius oleh keindahan Kakaban dan Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).

Yuan adalah satu dari beberapa turis asal Tiongkok yang pelesiran ke Kakaban dan Maratua akhir pekan lalu. Meski baru kali pertama menginjakkan kaki di dua destinasi itu, Yuan sudah bisa mengambil kesimpulan.

Pelesirannya kali ini merupakan salah satu yang terindah sepanjang hidupnya. Sebelumnya, Yuan sudah pernah ke beberapa destinasi di Thailand, Malaysia, dan Maladewa.

Namun, dari semua destinasi yang disambanginya, Yuan langsung jatuh hati pada Kakaban dan Maratua. Bahkan, dia seolah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan eksotisme dua daerah itu.

”Kakaban and Maratua is the best,” kata Yuan.

Salah satu yang paling membuat Yuan kagum adalah keindahan Danau Kakaban.

Menurut Yuan, keindahan Danau Kakaban sulit ditandingi destinasi lain di dunia.

“Sangat bagus dan sungguh luar biasa. Saya akan datang kembali bersama keluarga ke Maratua,” ujar Yuan.