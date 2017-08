Kejutan Ultah dari Suami Bikin Sandra Dewi Gemes

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Sandra Dewi baru saja merayakan ulang tahunnya ke-34 bersama para sahabat dan suami, Harvey Moeis.

Melalui Instagram pribadinya, perempuan kelahiran 8 Agustus 1983 itu sengaja membagikan momen bahagianya.

Salah satunya adalah postingan berupa kue ulang tahun berbentuk mirip Princess Aurora yang sedang mengandung dan tengah tertidur di atas ranjang.

“Thank you Husband! Dulu pas belum nikah dikasih cake castlenya Cinderella. Sekarang lagi pregnant dikasih sleeping beauty ‘princess aurora yang lagi pregnant’ selalu punya ide gemes! Thank you @natashatantama yang udah buatin,” tulis Sandra sebagai keterangan video yang diunggahnya pada Rabu (9/8).

Video lain saat sang suami memberikan kejutan juga diposting perempuan yang tengah hamil muda itu.

“Di tengah-tengah dinner semalam, eh ada surprise cake-nya. Thank you husband & friends, udah bikin bumil happy,” tulis Sandra pada video lain yang diunggahnya.(Jlo/jpnn)