Kembali Jadi Mentor The Voice Kids Indonesia, Begini Kata Tulus dan Bebi Romeo

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia season 2 akan segera tayang pada 7 September 2017. Tiga musikus, Agnes Monica, Bebi Romeo dan Tulis kembali didaulat sebagai mentor.

Kembali menjadi mentor, Tulus mengaku sudah tak sabar untuk kembali memilih peserta berbakat. Terlebih dia merasa pada season pertama masih dalam proses penyesuaian diri.

"Perasaan saya sangat tidak sabar (ikut The Voice Kids Indonesia 2), karena secara pribadi The Voice Kids Indonesia season pertama adalah pengalaman perdana," kata Tulus saat konferensi pers The Voice Kids Indonesia 2 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (30/8).

Kali ini, Tulus bakal mencari ‎peserta yang memiliki keunikan. "Biar saat menyaksikan The Voice Kids Indonesia season 2, penonton bisa lihat idola baru dengan warna (suara) yang berbeda-beda," tuturnya.

Saat season pertama, pelantun lagu Monokrom itu ternyata punya pengalaman istimewa. Salah satunya adalah para peserta semakin meningkat dalam perjalanan kompetisi.

"Ada yang di blind audition belum terlalu bagus, tapi bisa berkembang," ucap Tulus.

Sementara, Bebi berharap, The Voice Kids Indonesia 2 bisa lebih baik dari season sebelumnya. Terlebih, para mentot sudah mulai blend, sehingga bisa bertukar pikiran.

"Ini jadi senjata agar lebih‎ bagus lagi dari season pertama," ungkap Bebi. (gil/jpnn)