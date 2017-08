Kembali Manggung, Janet Jackson Copot Jilbab

Janet Jackson saat masih hamil bersama Wissam Al Mana. Foto: Dailymail

jpnn.com - Janet Jackson tampaknya mengenakan hijab karena menikah dengan pengusaha Qatar, Wissam Al Mana. Buktinya, setelah bercerai dari sang miliuner, bintang pop dunia itu langsung meninggalkan gaya berbusana ala muslimah.

Penampilan Janet tanpa jilbab itu terlihat dari post terbarunya di Twitter. Pelantun All for You dan That's the Way Love Goes ini mengunggah foto dirinya sedang latihan menari untuk tur konser dunia State of the World.

Dalam balutan kostum serba hitam, Janet menampakkan bentuk tubuhnya yang sudah kembali seksi pascamelahirkan anak hasil perkawinannya dengan Wissam awal tahun ini.

Di bawah foto tersebut, Janet mengabarkan bahwa dia telah siap melanjutkan tur dunianya yang sempat tertunda karena kehamilannya.

"Hey, kalian. Aku sangat bersemangat untuk tur 'State of the World'. Kami sedang dalam latihan. Sampai jumpa satu bulan kemudian!" tulis wanita 51 tahun ini.

Hey u guys. I’m so excited for the State of the World Tour. We r in rehearsal mode. See u guys in 1 month! pic.twitter.com/CUIrfbzJ1l — Janet Jackson (@JanetJackson) August 8, 2017

Menurut sumber, Janet telah berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 29 kilogram. "Dia telah kehilangan lebih dari 65 pon dan tubuh sebelum hamilnya telah kembali," ujar sumber.



"Itu kemungkinan, dia dapat kembali menurunkan berat badan sebesar 10 pon sebelum mulai tur."