Kemenpar Bersama GenPI Gelar Digital Preneur Workshop

Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Siapa bilang Generasi Pesona Indonesia (GenPI) hanya eksis di dunia maya? Hanya fokus di Trending Topic?

Selasa (9/5), laskar digital GenPi Lombok Sumbawa punya agenda beda. Mereka mengasah skill dan knowledge di dunia nyata lewat Workshop Digital Preneur di Hotel Lombok Plaza Mataram.

“Iya, kemarin kawan-kawan GenPI Lombok Sumbawa menggelar Workshop Digital Preneur di Hotel Lombok Plaza Mataram. Kami ingin tahu, ingin lebih memahami, bagaimana digital preneur bisa mendorong Indonesia Tourism Xchange (ITX),” terang Siti Chotijah, koordinator GenPi Lombok Sumbawa, Rabu (10/5).

Lantas mengapa arahnya harus ke ITX? Mengapa juga bukan ke promosi pariwisata lewat foto, video, meme dan kata-kata lewat udara seperti yang selama ini biasa dilakukan GenPi?

Alasan pertama, ITX juga merupakan bagian dari digitalisasi yang disentuh Kemenpar. Konsep yang diusung, Go Digital Be The Best. Sangat konek dengan bocah-bocah GenPi Lombok Sumbawa yang akrab dengan dunia maya.

Alasan kedua, ITX menghadirkan solusi tepat. Industri didorong lebih leluasa dan siap bersaing di bisnis pariwisata.

Para pelaku industi pariwisata bisa mengemas paket-paket yang jauh lebih kreatif, lebih variatif, lebih luas jangkauannya karena langsung masuk ke pasar global.

"Ingat, more digital more global, more digital more personal, more digital more professional," ucap Menpar Arief Yahya.