Kemenpar Gandeng 28 Brand Promosikan Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia

Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar seratus pengusaha dan 28 pemilik brand nasional dan international tercengang mendengar presentasi Menteri Pariwisata Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, 10 Agustus 2017.

"Dulu, kita kalah dari Truly Asia Malaysia dan Amazing Thailand! Bahkan orang Indonesia sendiri tidak mengenal Wonderful Indonesia!" kata Arief Yahya.

Di acara Co Branding Wonderful Indonesia itu, Arief menggambarkan brand pariwisata nasional itu tidak terdaftar. Not available.

"Saking buruknya! Tapi itu dulu, sekarang kalian semua boleh berbangga, Wonderful Indonesia sudah sejak 2015 lalu menyalip dua rival kita itu. Kita naik fantastis di peringkat 47 dunia, Malaysia di 96, Thailand 83," ujar Arief.

Sejak itu, Menpar Arief ngebut mengejar branding. Memenangi semua kompetisi pariwisata dunia. Tahun 2016 saja menjuarai 46 event di 22 negara.

Tahun 2017 ini, merebut juara sebelas events di enam negara! "Kemenangan itu bukan kebetulan, kemenangan itu direncanakan," kata Arief.

Tahun 2016, lanjut Arief, pariwisata Indonesia termasuk top 20 yang pertumbuhannya paling cepat di dunia.

Naik 22,4 persen, jauh melebihi Malaysia, Thailand dan Singapore yang tidak sampai lima persen.